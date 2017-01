Boys Noize: il 10 marzo al Dude Club

Venerdì 10 marzo al Dude Club si esibirà Boys Noize.

Alexander Ridha, deejay e produttore tedesco meglio noto come Boys Noize, inizia la sua carriera giovanissimo, in una prima fase come pianista e batterista, per arrivare ad affiancare i più noti esponenti della musica elettronica internazionaale. Boyz Noize è autore di remix di brani di: David Lynch, N.E.R.D, Depeche Mode, Snoop Dogg e molti altri.

Biglietti in vendita su mailticket.it.