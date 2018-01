Brahms e il romanticismo tedesco

Bach - Busoni Ciaccona in re minore

F. Mendelssohn Variations Serieuses

J. Brahms Sonata op. 1

Allegro

Andante

Allegro molto e con fuoco -- Più mosso

Allegro con fuoco -- Presto non troppo ed agitato



Maximilian Trebo è nato nel 1996 a Bolzano. All'età di 7 anni

ha iniziato lo studio di pianoforte con il professor Roberto

Fabris. Attualmente studia al Conservatorio „Giuseppe Verdi“

di Milano con il maestro Vincenzo Balzani.

Ha partecipato a diverse masterclass, tra le più note quelle

di Arie Vardi, Daejin Kim, Alexander Lonquich e Lilya

Zilverstein.

Il suo primo concorso: a 9 anni („Prima la musica“) dove ha

vinto il 1° premio ed il Premio speciale. Sono seguiti una

ventina di altri premi e riconoscimenti in concorsi nazionali e

internazionali. Tra questi il „Münchner Klavierpodium der

Jugend“ di Monaco di Baviera, il concorso „Clavicembalo

Verde“ di Milano e il „Tadini International Music Competition

2016“, nei quali si è aggiudicato ogni volta il 1° premio.

Maximilian suona anche accompagnato da orchestra. Già

all'età di 10 anni ha suonato il concerto „Hob. XVIII:5“ di

Joseph Haydn assieme all`orchestra „InnStrumenti“.

Maximilian, inoltre, viene regolarmente invitato a suonare il

pianoforte negli eventi organizzati dalla società culturale

„Idem“ assieme a personaggi importanti nel campo dell'arte

e della filosofia: ha accompagnato le serate di Massimo

Cacciari, Philippe Daverio e, nel Teatro Filarmonico di

Verona, Umberto Galimberti.

Nelle sale concerti in Europa ha suonato a Vienna,

Salisburgo, Monaco di Baviera, Parigi, Bruxelles, Valletta,

Mosca e nelle più importanti città italiane.