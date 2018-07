Al PAC arriva la mostra BRASILE. Il coltello nella carne, una selezione di 30 artisti brasiliani di diverse generazioni, dal 4 luglio al 9 settembre.

Promossa dal Comune di Milano – Cultura e prodotta dal PAC con Silvana Editoriale, con il patrocinio del Consolato Generale del Brasile a Milano, l'esposizione è curata da Jacopo Crivelli Visconti e Diego Sileo e realizzata con il sostegno di TOD’S, sponsor dell'iniziativa.

La mostra mette in luce, attraverso opere di artisti brasiliani degli ultimi quarant'anni, un conflitto tuttora in essere che non è solo sociale, ma anche culturale e, soprattutto, simbolico.