"Break In Jazz": dal 2 maggio al 2 giugno concerti gratis al Parco Sempione

Dal 2 maggio al 2 giugno 2017 al Teatro Burri di Parco Sempione torna Break In Jazz, la manifestazione che offre concerti gratuiti dalle 13 alle 14.

Ad intrattenere il pubblico di questa XXIesima edizione 150 talentuosi giovani dei Civici Corsi di Jazz, guidati dai loro docenti. Nel repertorio brani che spaziano dal ragtime al jazz, con un'attenzione particolare per le composizioni di autori italiani.

Per gli ultimi tre lunedì della rassegna, dalle 14 alle 14:15, saranno presenti tre gruppi selezionati nel talent radiofonico promosso da Jazz Wave - Like Radio Music and Passion.

Di seguito il programma di Break In Jazz:

-martedì 2 maggio

CORO DEI CIVICI CORSI di JAZZ diretto da Giorgio Ubaldi

-mercoledì 3 maggio

JAZZ REPERTORY 1 a cura di Marco Vaggi

-venerdì 5 maggio

La musica di Claudio Fasoli a cura di Claudio Fasoli

-lunedì 8 maggio

SWING BAND diretta da Paolo Tomelleri

-mercoledì 10 maggio

CONTEMPORARY JAZZ – POLYJAZZ a cura di Enrico Intra, Marco Visconti Prasca e Gianluca Barbaro

-venerdì 12 maggio

MODERN MAINSTREAM a cura di Mario Rusca

-lunedì 15 maggio

JAZZ IN VOICES 1 a cura di Laura Fedele (dalle 14 alle 14.15 gruppo selezionato dal talent radiofonico di Jazz Wave)

-mercoledì 17 maggio

STRING SOUND a cura di Mino Fabiano e Giovanni Monteforte

-venerdì 19 maggio

DAL RAGTIME AGLI ANNI TRENTA a cura di Paolo Peruffo e Paolo Tomelleri

-lunedì 22 maggio

WORKSHOP ENSEMBLE diretto da Luca Missiti

(dalle 14 alle 14.15 gruppo selezionato dal talent radiofonico di Jazz Wave)

-mercoledì 24 maggio

JAZZ REPERTORY 2 a cura di Lucio Terzano

-venerdì 26 maggio

TIME PERCUSSION diretto da Tony Arco

-lunedì 29 maggio

Il mondo musicale di Franco Cerri a cura di Franco Cerri

(dalle 14 alle 14.15 gruppo selezionato dal talent radiofonico di Jazz Wave)

-mercoledì 31 maggio

JAZZ IN VOICES 1 a cura di Luigina Bertuzzi

-venerdì 2 giugno

CIVICA JAZZ BAND diretta da Enrico Intra, con Emilio Soana, Giulio Visibelli, Marco Vaggi, Tony Arco.