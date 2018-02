Break the tango: lo spettacolo arriva a Milano, biglietti scontati

Cosa potrebbe capitare se dei ballerini argentini di tango incontrassero dei danzatori internazionali di break ed electro dance?! Break the tango è lo show che porta in scena due stili di danza diametralmente opposti: la tradizione incontra la modernità e tutte le regole vengono spezzate.

Mentre ballerini di tango come campioni del mondo German Cornejo e Gisella Galeassi volteggiano sul palco, una crew di atletici ballerini di break creano una fusione con le tradizioni della milonga. Ciò che di primo acchitto sembra una combinazione impossibile si mescola in una perfetta combinazione, che diventa esplosiva. Una band di musicisti e cantanti accompagna la crew, suonando hits che spaziano da Adele a Otros Aires.

Rompere le regole, rendere i confini fluidi, unire stili diversi, Break The Tango è qualcosa di più di un semplice spettacolo di danza, è un crocevia, un appuntamento con l’inaspettato, una sfida, uno show che mixa due mondi apparentemente distantissimi: il miglior tango acrobatico con la break dance, in un incontro/scontro dai risultati straordinari e imprevedibili.

Dopo aver letteralmente conquistato mezza Europa con una serie di sold out al Maag Halle di Zurigo, al Casino de Paris di Parigi, all’Admiralspalast di Berlino e al Museumsquartier Halle e di Vienna, Break the Tango approda finalmente, per la prima volta in Italia nel febbraio del 2018.