"Breaking2 Together": il 5 maggio in Duomo una grande festa dedicata alla velocità

Venerdì 5 maggio in piazza Duomo si terrà Breaking2 Together, la manifestazione dedicata alla velocità, tra sport, agonismo e musica.

Mentre sul circuito di Monza negli stessi giorni Eliud Kipchoge, Lelisa Desisa e Zersenay Tadese correranno con l'obiettivo di abbattere il muro delle due ore sulla maratona, Nike e il Comune di Milano presentano una staffetta nel cuore della città che avrà lo stesso scopo. 334 i runner che si passeranno il testimone su un percorso di 42, 195 km.

Per l'occasione in Duomo sono in programma animazione, spettacoli e la presenza di testimonial come: Carl Lewis, mito dell’atletica leggera; Paolo Maldini, ex allenatore del Milan; Marco Belinelli, cestista NBA; Bebe Vio, campionessa paralimpica di scherma; Alessia Trost e Gianmarco Tamberi, saltatori italiani; e Kevin Hart, attore di fama internazionale e fondatore di #runwithhart 6.

Presenterà l'evento il conduttore Alessandro Cattelan; mentre il produttore milanese Gadi Sassoon dirigerà la Infinity Orchestra nell'esecuzione di sue composizioni per film, televisione e progetti discografici.