Breaking music - Terzo concerto del syntax ensemble

“New Vintage” - terzo concerto del Syntax Ensemble

Il nuovo collettivo di musica contemporanea prosegue la stagione concertistica Breaking Music al Teatro Dal Verme.



Dopo il successo dei primi due concerti, il Syntax Ensemble si cimenta in un programma che unisce un classico della musica contemporanea a brani di recentissima composizione. Il concerto si aprirà con Sounds in the Dark e In the Night, due brani per marimba sola che verranno eseguiti dall'autore Dario Savron, percussionista dell'ensemble; seguirà la prima assoluta di Blue over Blue di Daniela Terranova, pezzo per flauto, clarinetto basso, percussioni, pianoforte, violino e violoncello commissionato da Syntax alla giovane compositrice friulana, che sarà graditissima ospite in sala. Il concerto prosegue e si conclude con il Pierrot Lunaire di Arnold Schönberg, opera fondamentale e pietra miliare della storia della musica.

L'ensemble, nato nel 2018 dall'incontro del compositore e direttore d'orchestra Pasquale Corrado, del compositore Maurilio Cacciatore e del violoncellista Michele Marco Rossi, raduna alcuni dei migliori musicisti del panorama nazionale ed europeo: l'aver riunito in un progetto collettivo una serie di musicisti con una già affermata carriera solistica internazionale è una delle caratteristiche che rappresentano l'unicità dell'ensemble, forte anche della qualità e originalità della proposta artistica e dei programmi da concerto, che affrontano un repertorio di caratura internazionale.



Biglietti in prevendita su Ticketone

www.syntaxensemble.com