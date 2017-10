"Brera a luci spente": il 31 ottobre ingresso a 2 euro e visita speciale per Halloween

Martedì 31 ottobre, Halloween, la Pinacoteca di Brera rimarrà aperta dalle 18 alle 22:15, offrendo il biglietto di ingresso a soli 2 euro (chiusura della biglietteria alle 21:40) e proponendo la visita speciale Brera a luci spente.

Per accedere al percorso sarà obbligatorio prenotare sul sito della Pinacoteca (massimo 22 partecipanti). Il Museo inoltre, invita il pubblico a inviare un racconto di fantasia sulla propria notte ideale a Brera; in palio ingressi per la visita del 31 (massimo 2000 battute con spazi inclusi e titolo escluso, scrivere all'indirizzo comunicazione.brera@beniculturali.it entro e non oltre le 24 di domenica 22 ottobre).

Oltre alla ricchissima collezione permante, che include la celebre Cena in Emmaus di Caravaggio (in foto), durante l'apertura sarà possibile ammirare anche il nuovo allestimento degli spazi espositivi.