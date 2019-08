Apertura gratuita straordinaria della Pinacoteca di Brera per Ferragosto

A Ferragosto la Pinacoteca di Brera aprirà gratuitamente e fino alle 22:15 (ultimo ingresso 21.40) in occasione del suo 210° compleanno. Dalle 8:30 fino a tarda sera i visitatori potranno ammirare i capolavori del museo senza spendere un euro.

"Il 15 agosto - si legge sul sito della sede espositiva - la Pinacoteca di Brera spegne 210 candeline!. Questa ricorrenza coincide, per uno strano gioco del destino, anche con il giorno della nascita di Napoleone Bonaparte, figura fondamentale per la nascita e la storia del museo".

"La Pinacoteca di Brera - ricordano dal museo - venne ufficialmente istituita nel 1809, sebbene una prima eterogenea raccolta di opere fosse già presente a partire dal 1776, e ampliata negli anni successivi, con finalità didattiche, a fianco dell’Accademia di Belle Arti voluta da Maria Teresa d’Austria. Il corpus doveva infatti costituire una collezione di opere esemplari, destinate alla formazione degli studenti. Quando Milano divenne capitale del Regno Italico la raccolta, per volontà di Napoleone, si trasformò in un museo che intendeva esporre i dipinti più significativi provenienti da tutti i territori conquistati dalle armate francesi. Brera quindi, a differenza di altri grandi musei italiani, come gli Uffizi ad esempio, non nasce dal collezionismo privato dei principi e dell’aristocrazia ma da quello politico e di stato".

Musica

Oltre all'ingresso gratuito, come ogni terzo giovedì del mese torna l’appuntamento musicale della Pinacoteca, grazie alla collaborazione con il Maestro Clive Britton. Ad aspettare il pubblico una serata in compagnia dei giovani musicisti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado per celebrare il dialogo tra le arti e il dialogo tra i musicisti e il pubblico.