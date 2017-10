Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Martedì 24 Ottobre 2017, alle ore 11.30, presso CAM Garibaldi, Corso Garibaldi 27, Milano, si terrà la Conferenza Stampa e l’ Inaugurazione di Brerart 2017. L'Associazione Cibartisti , Tao B e DA.RI Srl, in collaborazione e con il Patrocinio del Municipio 1 del Comune di Milano, organizzano la 5° Edizione di Brerart. Brerart è una mostra d’arte contemporanea diffusa nel quartiere di Brera che, con una serie di iniziative artistiche, anima il quartiere con l’arte in location non convenzionali. Il tema della manifestazione di quest’anno è “IL FUOCO”. Gli artisti sono stati stimolati a realizzare delle opere/performances inerenti al leitmotiv. Brerart nasce dall’idea che Milano, oltre che Capitale del Design e della Moda, dovrebbe esserlo anche dell’ Arte, in tutte le sue forme di espressione, e questa manifestazione vuole essere il seme che porterà la città ad appropriarsi di questo titolo che gli spetta. Alla tavola rotonda della conferenza stampa parteciperanno come relatori : - Fabio Arrigoni ( Presidente Municipio 1 Comune di Milano ) - Luca Foschi ( Assessore alla Cultura Municipio 1 di Milano ) - Oddone Sangiorgi ( Curatore Brerart e Proprietario Dari Srl ) - Roberto Luise ( Organizzatore Brerart, Presidente Cibartisti, e Titolare TaoB ) - Paolo Gallizzioli ( co-fondatore Associazione Cibartisti ) - Renato Lombardo (Ideatore e direttore Artistico MILANO OFF – F.I.L. Festival ) Interverrà l’ attrice Giulia Melis interpretando un testo redatto da Paolo Galizzioli sul tema della manifestazione. Le meravigliose creazione di Pandry, di Paola Fonda, saranno esposte all’interno del CAM Garibaldi . I Cibartisti e Pandry insieme per promuovere "l' eccellenza italiana" che trova voce immancabilmente nell' Arte e nel Cibo. A seguire vi sarà una Performance Live dello Street Artist Gattonero e si potranno degustare dei prodotti di MGM sul tema dell’evento, il Beverage sarà messo a disposizione da Fonte Plose, che delizierà i presenti con i suoi succhi e le sue acque che si sposano alla perfezione con i migliori piatti della cucina tradizionale e internazionale, esaltandone i sapori e accompagnandosi con armonia agli aromi dei grandi vini come quello dell’azienda 900 che sarà possibile degustare e apprezzarne l’esplosione fruttata che lo rende unico. Nel Chiostro Bramantesco sarà esposta la cucina mobile dell’azienda Foster. Per accedere alla Conferenza Stampa è necessario accreditarsi a : info@taob.it Il programma per la settimana dal 24 al 29 Ottobre di Brerart2017 prevede : - Dal 25 al 29 Ottobre Mostra collettiva dell’ Associazione Cibartisti sul tema del Fuoco presso il Cam Garibaldi. Gli artisti che prenderanno parte sono : Anne Alexandre Bacchetta, Cinzia Bianucci, Margherita Caliendo, Claudio Carli, Lia Fantoni, Gattonero, Cesare Gozzetti, Giuliano Grittini, Killer, Ada Nori, Maurizio Pracella, Alberto Strano, Fabrizio Tedeschi e Valentinaki. Durante l’ inaugurazione vi sarà un percorso osmico, sul tema della manifestazione, che immergerà i presenti in un mondo onirico, realizzato grazie a Oikos Fragrances . La sera del 26 Ottobre, nel chiostro bramantesco del CAM Garibaldi, si svolgerà una performance dello Street Artist Gattonero in abbinamento allo Chef Massimo Manfredi e una Performance teatrale dell’ attrice Francesca Vitale che fa parte di MILANO OFF – F.I.L. Festival. - Dal 24 al 29 Ottobre presso la Location À LA FOLIE, Via Statuto, 16 Milano vi sarà la mostra del pittore serbo Mihailo Beli Karanovic e del maestro pasticcere Alessandro Servida. - Dal 24 al 29 Ottobre presso Il Gruppo Culturale Artisti di Via Bagutta, Corso Garibaldi 17 Milano, si potrà vedere una mostra degli artisti facente parte della’ Associazione. - Dal 24 al 29 Ottobre presso Cape Best, Corso Garibaldi 44 Milano, si svolgerà la mostra personale dell’artista sudafricano Nicholas Marc Bowditch. Il 25 Ottobre dalle 18.00, ci sarà l’inaugurazione della mostra con degustazione di vini e marmellate/confetture sudafricane. - Dal 24 al 29 Ottobre presso Casa Brera, Piazza San Marco 3 angolo Vicolo Piero Manzoni Milano, si terrà la mostra personale dello street artist cibartista Gattonero, il tema del Fuoco sarà enfatizzato dalla presenza di un diffusore di Oikos Fragrances. Il 26 Ottobre dalle 18.00, Gattonero realizzerà una Performance Live in abbinamento allo Chef Massimo Manfredi presso CAM Garibaldi. - Dal 24 al 29 Ottobre presso Foster, Via San Marco 12 Milano, vi sarà la mostra personale dell’artista Anne Alexandre Bacchetta, , il tema del Fuoco sarà enfatizzato dalla presenza di un diffusore di Oikos Fragrances. Il 24 Ottobre alle 19.30 si svolgerà la presentazione della mostra della bravissima artista cibartista, a seguire ci sarà la prima, delle quattro date dei corsi di cucina “ Cucinando con Foster”, le altre date saranno il 7 e il 21 Novembre e il 5 Dicembre. - Dal 24 al 29 Ottobre presso Galleria Amy D, Via Lovanio, 6 Milano, ospiterà la mostra Personale di Mariella Ghirardani. - Dal 24 al 29 Ottobre presso Herman Miller, Corso Garibaldi 70 Milano, si svolgerà la mostra personale “ The artifact is the mirror of the soul ” del famoso artista Alessandro Giusberti, il tema del Fuoco sarà enfatizzato dalla presenza di un diffusore di Oikos Fragrances Il 26 ottobre ore 18.00 si terrà la presentazione della mostra con Buffet. - Dal 24 al 29 Ottobre presso Il Cirmolo, Via Fiori Chiari 3 Milano, ci sarà una mostra personale dell’artista Alberto Zamboni. - Dal 24 al 29 Ottobre presso Il Piccolo, Via Delio Tessa 1 Milano, si terrà la mostra personale dell’artista cibartista Cinzia Bianucci, il tema del Fuoco sarà enfatizzato dalla presenza di un diffusore di Oikos Fragrances. - Dal 24 al 29 Ottobre presso Le Rosse, Corso Garibaldi 79 Milano, si svolgerà la mostra personale di Giuliano Grittini. Il 26 Ottobre dalle 18.30, ci sarà una degustazione dei succhi e thé bio di Fonte Plose, per nutrire lo spirito, come nella migliore tradizione del thè, e il corpo, grazie all’utilizzo di materie prime basate sulla migliore frutta bio. - Dal 24 al 29 Ottobre presso Trattoria del Corso, Corso Garibaldi 12 Milano, sarà presente un’opera dell’artista Noemi Maimone. Dal 24 al 29 Ottobre 2017 nel Quartiere di Brera

