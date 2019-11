Brerart 2019

BRERART la Settimana dell’Arte Contemporanea Contemporanea, promossa e sostenuta dal Municipio1 del Comune di Milano, diffusa nel territorio di Brera che, con una serie di iniziative artistiche, anima il quartiere con l’arte in location non convenzionali, ha come focus 2019 la stencil art ed interventi urban decor, dedicati ai più noti designer italiani, che hanno reso Milano Capitale mondiale riconosciuta di questa forma di arte materiale e cultura contemporanea.



L’edizione 2018 ha visto protagoniste e realizzate le serrande letterarie con la rappresentazione e il richiamo all’opera dei grandi pensatori, filosofi e letterati di tre secoli, nella via Mantegazza, corso Garibaldi ed adiacenze di Milano.



Il Concept e la proposta di intervento site specific per l’edizione 2019 vede all’opera l’artista artigiana Mariavera Chiari tra le più note designer di ceramica a Milano, l’artista Italo Argentino Pablo “PINXIT” Compagnucci, uno dei principali maestri della stencil art, e della pittura “neo-pop” attraverso una tecnica di street art molto attuale, nota a livello globale dopo l’affermazione di artisti quali Banksy; Gattonero e Ratzo, due protagonisti storici della street art milanese ed italiana.



Content: si espande il MUDO Museo Urbano Diffuso Obbligatorio



SERRANDE e MURALE DESIGN, by Mariavera Chiari, Gattonero, Pablo Pinxit, Ratzo



Alcune saracinesche (o superfici di muri display in strada) delle attività commerciali di Corso Garibaldi e zone limitrofe, diventano opere d’arte di street art in stile Neopop, una gallery “on the road” con soggetto i ritratti dei più importanti designer e architetti italiani: ALDO ROSSI, GAE AAULENTI, GIO PONTI, JOE COLOMBO, ETTORE SOTTSASS, PIERO BOTTONI, altri protagonisti della prima gallery di street art a tema.



Modelli decorativi ispirati alle loro più belle creazioni faranno da sfondo ai ritratti dei soggetti prescelti.



URBAN DECOR, by Mariavera Chiari MV% (in eventuale collaborazione con altri artisti)



I pattern decorativi, i modelli e le linee e segno distintivi di questi grandi personaggi , m anche figure di piante e animali, messaggi positivi e per la coesione sociale diverranno anche un elemento decorativo, una frase, per un area o palazzo di Corso Garibaldi , di Via Cazzaniga, oppure di Via Palermo, realizza un elemento removibile, come scultura e applicazione tridimensionale. A cura di Mariavera Chiari, residente della zona, membro ATS casa degli artisti e attiva protagonista della scena culturale milanese.



L’attività proseguirà per due week end o nei momenti di chiusura delle attività commerciali), mentre l’attività di urban decor si focalizza per l’evento. L’obiettivo è quello di suggerire anche visivamente la vocazione culturale e artistica del territorio Brera-Garibaldi, che ha vissuto un forte cambiamento negli ultimi anni ma conserva la propria anima, cultura, identità territoriale che intendiamo valorizzare.



Il programma BRERART 2019, prevede l’incontro stampa di presentazione presso La Casa degli Artisti, in Corso Garibaldi 89/a, di recente riapertura, il giorno 6 di novembre 2019, alle ore 18,00 la manifestazione pubblica di chiusura; il coinvolgimento di gallerie d’arte, showroom, negozi e pubblici esercizi del territorio interessato.