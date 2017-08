"Brianza Comics": domenica 3 settembre al Parco Tittoni

Domenica 3 settembre al Parco Tittoni si terrà Brianza Comics - La fiera che non c'era.

In programma: giochi, contest di cosplay, concerti, una zona per bambini, aree relax, fantasy e rétro anni '80. Ingresso gratuito fino agli 8 anni, a 5 euro dai 9 anni in su. A breve maggiori dettagli sul sito di Parco Tittoni.