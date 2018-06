Bridges - Il teatro incontra la comunita' vanzaghese

Vi aspettiamo a questo evento promosso dall'Associazione WakeUp Vanzago dal 4 al 13 luglio.



BRIDGES - il teatro incontra la comunità

Vanzago insieme per la valorizzazione del territorio e della socialità!



Bridges nasce dall'idea di creare un ponte fra il teatro e la comunità locale.

Artisti internazionali arriveranno a Vanzago e lavoreranno 12 giorni all'interno del Bosco del WWF per dare vita ad una performance unica e irripetibile in collaborazione con le associazioni e la comunità locale.

Tanti gli eventi che si svolgeranno a Vanzago, ecco l'elenco:



- 4 luglio ore 19.30 - APERITIVO BRIDGES / Al 27 Ristopub

- 5 luglio ore 18.30 - CHA NO YU (Cerimonia del tè) / Bosco WWF

- 6 luglio ore 21.15 - ABOUT 500 SING - ALONG/ Palazzo Calderara

- 7 luglio ore 21.00 - VALDARENNE IN FESTA / Valdarenne

- 8 luglio ore 19.30 - APERITIVO BRIDGES / Blue Monday

- 12 luglio ore 16.00 - PROVA APERTA / Fondazione Ferrario

- 13 luglio ore 20.30 - METAMORFOSI: LA CITTA' CHE SOGNI



e tanti altri eventi...

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti alla cittadinanza.



Evento organizzato da Centro de Artesanía de las Artes Escénicas (CAAE) e Residui Teatro | Con il patrocinio di : Comune di Vanzago | Maestra invitata Keiin Yoshimura | Attività diretta da Gregorio Amicuzi e Viviana Bovino (Residui Teatro)



CON IL SOSTEGNO DI: Associazione Wake Up, Riserva Naturale Bosco WWF Vanzago, Associazione Il Delfino Onlus, U.S.D., Vanzaghese Real Mantegazza, Fondazione Ferrario, Arctia – progetti di promozione culturale, Delegazione commercianti di Vanzago, Gruppo Solidarietà Anziani, Corpo Musicale di Vanzago, Coro About 500 e Comitato Valdarenne e la comunità vanzaghese.



Per info: bridges.vanzago@gmail.com - tel. 3458717909



http://www.residuiteatro.com

Residui Teatro