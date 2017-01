Brillante e ironica: Laura Pozone in “Love is in the hair”

Dopo il monologo "Adelina-Lucky Love" (diretto e interpretato da Isabella Macchi), che ha inaugurato la terza stagione consecutiva della rassegna di prosa al femminile «Storie di donne», lo Spazio Teatro 89 di Milano ospiterà la pièce "Love is in the hair" martedì 7 febbraio (ore 21; ingresso 10-13 euro), con replica il giorno successivo, mercoledì 8 febbraio (alle ore 15.30). Lo spettacolo, brillante e dal ritmo serrato, è ambientato nel salone di un parrucchiere: l'attrice Laura Pozone presta il volto a cinque personaggi femminili, bloccati da un imprevisto nel negozio per tutta la notte, e dà vita a un'esilarante commedia, offrendo un ritratto ironico delle nostre abitudini e dei nostri pregiudizi. Le cinque donne si scambieranno confidenze, si toglieranno le maschere e sveleranno le loro vere personalità. Insieme ai pregiudizi cadrà, forse, anche qualche extension... La regia è curata dalla stessa Pozone e da Marta Erica Arosio, con la supervisione artistica di Walter Leonardi. La nuova stagione di prosa dello Spazio Teatro 89 è articolata in quattro spettacoli, molto diversi tra loro, in programma fino al prossimo 12 aprile: tre monologhi e un concerto che mescola musica e cabaret, che hanno per protagoniste le donne e l'universo femminile. Donne le cui esistenze vengono analizzate e scandagliate, per lo più, con un registro brillante e ricorrendo all'arma dell'ironia. Il terzo appuntamento è fissato per martedì 14 e mercoledì 15 marzo, quando l'auditorium di via Fratelli Zoia 89 si animerà con il "Concert jouet!", performance semi-seria per voce e violoncello, che unisce musica, fisicità e comicità in un equilibrio pericolosamente in bilico. Il tema della precarietà, del resto, è anche al centro del quarto e ultimo spettacolo, in programma martedì 11 e mercoledì 12 aprile: scritto da Alessandra Faiella (pure regista) e Francesca Puglisi, che lo interpreta, "'Cca nisciuno è fisso" è un esilarante monologo che affronta gli aspetti più importanti delle nostre vite (il lavoro, la casa, l'amore) attraverso gli occhi di una giovane attrice di teatro. Quanto dura un amore al giorno d'oggi? Due, tre anni? E un lavoro? Sei, sette mesi? E un telefono cellulare? Sicuramente molto di più. Francesca Puglisi, giovane attrice di formazione accademica dotata di un autentico humor mediterraneo, ci conduce in un viaggio attraverso vicende di ordinaria precarietà. Un percorso esilarante, a tratti malinconico, tra autoironia e satira sociale, nell'incertezza di oggi, dove anziché aggiustare un oggetto si preferisce sostituirlo con uno nuovo e si finisce per fare la stessa cosa perfino con le persone. SPAZIO TEATRO 89 Indirizzo: via Fratelli Zoia 89, Milano. Tel: 0240914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org Biglietto: 13 euro intero; 10 euro ridotto (convenzioni, under 25, over 65).