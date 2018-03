"Brocantage": fino al 18 marzo collezionismo, antiquariato e curiosità a Novegro

Brocantage - la mostra mercato di oggetti per collezionisti, pezzi d'epoca e arredi - arriva al Parco Esposizioni di Novegro fino al 18 marzo.

La manifestazione, ideata nel 1986 dall'avvocato Vincenzo Pagliuzzi, si presenta come una grande fiera di oggetti antichi, per appassionati e collezionisti. Circa 200 gli espositori che, provenienti da tutt'Italia, accoglieranno i 6000 visitatori attesi. Per maggiori info: 02 70 20 00 22.