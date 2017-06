Per la prima volta in italia arrivano i Brooklyn Tabernacle singers

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Per la prima volta nella sua storia, il Brooklyn Tabernacle Choir arriverà in Italia durante il suo tour europeo, con due appuntamenti: martedì si è esibita all'Auditorium Conciliazione di Roma, registrando un tutto esaurito, e il 23 giugno sarà a Milano, al Teatro Nuovo. Il Brooklyn Tabernacle Choir è una delle formazioni gospel più note negli Stati Uniti: ha all'attivo più di 25 album, con i quali ha vinto 6 Grammy e 5 Dove Awards - i premi americani dedicati al contemporary gospel - ed ha cantato nei teatri più prestigiosi degli Stati Uniti. Nel 2013 il coro si è esibito durante il secondo inauguration day di Barack Obama, e la loro esecuzione del "Battle hymn of the Republic" ha fatto quasi commuovere il presidente. Il Brooklyn Tabernacle Choir è formato da 270 membri, ma arriverà in Italia con la formazione ridotta che solitamente affronta gli impegni internazionali: i Brooklyn Tabernacle Singers. Il Brooklyin Tabernacle, la chiesa che ha dato i natali al coro, è una delle chiese più grandi di New York: conta oltre 16000 membri (ha 4000 posti e numerosi servizi ogni domenica). Si trova nel centro della città ed è stata fondata nel 1847. È una chiesa di stampo evangelico e si definisce "multiculturale e senza denominazioni". Conta infatti membri da tutte le parti del mondo: «Non ci saremmo mai incontrati se non fosse stato per Cristo» - racconta il pastore Jim Cymbala - «i nostri background sono troppo diversi. Abbiamo una cosa in comune: siamo stati rialzati e cambiati dalla potenza di Gesù Cristo. È questo che il coro canta: non una dottrina teologica, ma quello che è successo a ognuno di loro». Il coro sarà accompagnato da Carol Cymbala, che lo dirige da decenni, e dal marito Jim, pastore del Brooklyn Tabernacle e autore di numerosi libri di successo. Durante la loro permanenza in Italia non si limiteranno ai due concerti, ma terranno anche un workshop di formazione musicale presso la chiesa evangelica Alfa e Omega di Roma. Il ricavato dei concerti - al netto delle spese - sarà devoluto alle diverse associazioni no profit di stampo cristiano evangelico che hanno contribuito all'organizzazione degli eventi.