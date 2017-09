"L'importanza dei dettagli": fino al 30 settembre il MIC omaggia Bruno Ganz

Fino al 30 settembre il MIC omaggia l'attore svizzero Bruno Ganz con una rassegna intitolata L'importanza dei dettagli.

Interprete del Junger Deutscher Film, movimento cinematografico nato sulla scia della Nouvelle Vague francese, Bruno Ganz è ricordato soprattutto per le sue interpretazioni di Il Cielo sopra Berlino e L’amico Americano, entrambi diretti da Wim Wenders.

Di seguito il programma delle proiezioni.

Martedì 5 settembre

ore 17 In ordine di sparizione

Hans Petter Moland, Norvegia, 2014, 116’. Con B. Ganz, Stellan Skarsgård

Nils Dickmann, cittadino modello, alla guida del suo spazzaneve tiene libere le strade di un tranquillo e isolato paese della Norvegia. La sua vita viene però sconvolta dalla scomparsa del figlio Ingmar.



Mercoledì 6 settembre

ore 15 La fine è il mio inizio

Jo Baier, Ger./Ita., 2010, 98’. Con B. Ganz, Elio Germano.

Tiziano Terzani, rendendosi conto che oramai un tumore lo sta portando alla morte, scrive al figlio Folco chiedendogli di raggiungerlo a Orsigna per trascorrere con lui gli ultimi giorni di vita.



ore 17 Remember

Atom Egoyan, Canada, 2015, 95’. Con B. Ganz, Christopher Plummer

Il novantenne Zev scopre che la guardia nazista che assassinò la sua famiglia circa 70 anni prima vive attualmente in America sotto falso nome.



Giovedì 7 settembre

ore 17 L’amico americano

Wim Wenders, Ger./Fr., 1977, 128’. Con B. Ganz, Dennis Hopper.

Jonathan Zimmermann, corniciaio e restauratore in Amburgo, sposato e padre di un bambino, ha la leucemia, gli restano pochi mesi di vita…



Venerdì 8 settembre

ore 15 La Marchesa Von…

Eric Rohmer, Ger./Fr, 1976, 107’. Con B. Ganz, Edith Clever.

Nel 1799 i cosacchi assaltano una cittadella dell'Italia cisalpina, conquistando il castello comandato dal marchese von O.



ore 17 Un’altra giovinezza

Francis Ford Coppola, tratto dall’omonimo romanzo di Mercea Eliade, USA, 2007, 121’. Con Bruno Ganz, Tim Roth.

Nel giorno in cui ha deciso di uccidersi per l'incapacità di portare a termine il libro a cui lavora da una vita, un maturo professore universitario viene colpito da un fulmine. Miracolosamente sopravvissuto, scopre di aver ritrovato la giovinezza.



Sabato 9 settembre

ore 17 La caduta

Oliver Hirschbiegel, Italia, Australia, Germania, 2004, 150’. Con B. Ganz, Alexandra Maria Lara.

Berlino, aprile 1945. Gli ultimi giorni della vita di Adolf Hitler raccontati da Traudl Junge, la segretaria che gli fu accanto nel bunker sotto la Cancelleria.



Martedì 12 settembre

ore 17 La polvere del tempo

Theo Angelopoulos, Italia, Germania, Grecia, Russia, 2008, 120’. Con Willem Dafoe, Bruno Ganz.

Storia di un triangolo amoroso tra due uomini e una donna che si dipana nell'arco di cinquanta anni.



Giovedì 14 settembre

ore 15 Treno di notte per Lisbona

Bille August, Svizzera, 2012, 110’. Con B. Ganz, Jeremy Irons.

Raimund Gregorius è un professore svizzero di Latino che ogni giorno si reca nel liceo di Berna dove insegna. Una mattina di pioggia, un evento cambia improvvisamente la sua vita tranquilla.



Martedì 19 settembre

ore 17 Il cielo sopra Berlino

Wim Wenders, Germania Occidentale, Francia, 1987, 130’. Con Bruno Ganz, Solveig Dommartin.

Dalla fine della seconda guerra mondiale, Damiel e Cassiel si aggirano nella Berlino odierna, ascoltando i pensieri lieti o tristi delle persone incontrate.



Mercoledì 20 settembre

ore 15 La fine è il mio inizio

Jo Baier, Germania, Italia, 2010, 98’. Con Bruno Ganz, Elio Germano.

Tiziano Terzani, rendendosi conto che oramai il tumore lo sta portando vicino alla morte, scrive al figlio Folco chiedendogli di raggiungerlo a Orsigna per trascorrere con lui gli ultimi giorni di vita.



Giovedì 21 settembre

ore 17 La caduta

Oliver Hirschbiegel, Italia, Australia, Germania, 2004, 150’. Con Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara. Replica



Mercoledì 27 settembre

ore 17 In ordine di sparizione

Hans Petter Moland, Norvegia, 2014, 116’. Con B. Ganz, Stellan Skarsgård. Replica



Giovedì 28 settembre

ore 15 Il cielo sopra Berlino

Wim Wenders, Germania Occidentale, Francia, 1987, 130’. Con Bruno Ganz, Solveig Dommartin. Replica



Sabato 30 settembre

ore 17 L’amico americano

Wim Wenders, Ger./Fr., 1977, 128’. Con B. Ganz, Dennis Hopper. Replica.