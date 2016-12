Bruno Mars: il 15 giugno al Mediolanum Forum

Il 15 giugno Bruno Mars salirà sul palco del Mediolanum Forum in occasione di 24k Magic World Tour, che celebra il nuovo album 24k Magic.

Designato erede artistico di Michael Jackson per la somiglianza di timbro vocale e per la versatilità di generi musicali, Bruno Mars, nome d'arte di Peter Gene Hernandez, ha raggiunto il successo nel 2010 con l'album di debutto Doo-Wops & Hooligans. Da allora è noto per hit come Lazy Song, Just the Way You Are e Grenade. Con 12 milioni di album e 88 milioni di singoli venduti in tutto il mondo Mars è considerato uno dei più riusciti artisti della musica contemporanea.

24K Magic World Tour segna il ritorno del cantante dopo il 2013, anno del Moonshine Jungle World Tour.