Brunori Sas in un nuovo concerto a Milano. Dove acquistare i biglietti

Venerdì 17 aprile Brunori Sas si esibirà in un concerto dal vivo al Mediolanum Forum di Assago.

L'ultimo album

Brunori Sas è un cantante e cantautore italiano, molto conosciuto al pubblico soprattutto grazie al suo ultimo brano "Al di là dell'amore", uscito a settembre 2019. Sempre a settembre viene annunciato un tour nei palazzetti a partire da marzo 2020, mentre il 27 settembre successivo viene pubblicato il videoclip di Al di là dell'amore, scritto da Dario Brunori e diretto da Giacomo Triglia. Il singolo anticipa l'uscita del quinto album in studio del cantautore, intitolato Cip!, annunciato dallo stesso Brunori il 4 dicembre 2019 tramite un post sul suo profilo Instagram e in uscita il 10 gennaio 2020 per l'etichetta Island Records.

Viene inoltre annunciata per il 13 dicembre 2019 la pubblicazione del secondo singolo estratto dall'album, "Per due che come noi", in contemporanea con il videoclip diretto dal regista Duccio Chiarini.

Biglietti

I biglietti del concerto del 17 aprile sono acquistabili on-line.