Live di Brusco, Vito War e Ganja Cookies: il 3 febbraio al Magnolia

Il 3 febbraio al Magnolia sono attesi l'esibizione dal vivo di Brusco e i set musicali di Vito War e Ganja Cookies.

Giovanni Miraldi, in arte Brusco, ha intrapreso una carriera da solista sposando ritmi d'ispirazione jamaicana ed è celebre per pezzi come L'Erba della giovinezza e Sangue. Vito War invece è considerato il deejay pioniere del reggae in Italia e guiderà il pubblico alle radici di questo genere musicale, per trovare l'origine delle "good vibes".