"Bubble Football": partitelle al Parco Sempione rimandate al 28 maggio

In occasione di Pixel Picnic, previsto per il 7 maggio e poi rimandato per il meteo avverso, domenica 28 maggio al Parco Sempione sono in programma sessioni di Bubble Football e Bubble Rugby.

Le attività consistono nel giocare seguendo le stesse regole di calcio e rugby, ma con il corpo immerso in una grossa palla gonfiabile, da cui resteranno libere solo le gambe. La partecipazione alle partite, a cura di Associazione Italiana Bubble Football, è gratuita.