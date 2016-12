Un'invasione di bulldog a Milano, grande successo per il 12° #bulldogday del Cbil

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Grande partecipazione per grandi e piccini ieri pomeriggio al Parco Sempione di Milano, dove oltre 200 persone e circa 100 esemplari di bulldog inglese provenienti dalla Lombardia e dalle regioni limitrofi hanno sfidato il gelo pungente e il blocco del traffico per partecipare alla 12° edizione dell'ormai celebre #BulldogDay del CBIL, il Club dei Bulldog Inglesi Lombardi "Bulli della Porada", il gruppo fondato su Facebook nel 2014 da Matteo Gavioli per riunire tutti gli amanti di questa razza canina della Lombardia e di tutto il Nord Italia, che conta già quasi 1000 adesioni. Dopo una primo momento di gioco libero tra i numerosi e appassionati partecipanti, si è svolta una vera e propria sfilata di bulldog vestiti in versione natalizia: tutti i partecipanti hanno potuto votare i "bulli" più caratteristici e simpatici, che si sono aggiudicati dei premi offerti dagli organizzatori. Dal bulldog "Babbo Natale" al bulldog "Albero di Natale", fino al bulldog "Pacco regalo", i padroncini si sono sbizzarriti per primeggiare nella simpatica sfilata benefica. Durante l'evento sono stati raccolti inoltre circa 200 euro, che sono stati utilizzati in parte per coprire le spese organizzative e in parte devoluti all'EBRI, l'English Bulldog Rescue Italia, che si occupa di prendersi cura dei bulldog meno fortunati. L'appuntamento è per l'inizio della primavera del 2017, quando il CBIL organizzerà un altro fantastico #BulldogDay in giro per la Lombardia. Questo il link del gruppo CBIL: https://www.facebook.com/groups/BullidellaPorada/ Questo il link dell'evento ufficiale su Facebook: https://www.facebook.com/events/1209531129135510/

Gallery