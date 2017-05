I “bulli” protagonisti a Quattrozampeinfiera, l’11 giugno a Novegro

A Brescia erano ben 209, quanti saranno al Parco Esposizioni di Novegro, a due passi dall'Idroscalo di Milano? I bulldog inglesi del CBIL, il Club dei Bulldog Inglesi Lombardi, il gruppo fondato su Facebook nel 2014 da Matteo Gavioli per riunire tutti gli amanti di questa razza canina della Lombardia e di tutto il Nord Italia, che conta già oltre 1450 adesioni, tenteranno di superare ancora una volta il record nazionale di presenze ad un raduno amatoriale in occasione del 14° #BulldogDay che si terrà domenica 11 giugno dalle 15.00 alle 18.00 all'interno della grande manifestazione QuattroZampeinFiera. Grazie alla collaborazione degli organizzatori dell'importante manifestazione nazionale, lo staff del CBIL ha ottenuto l'autorizzazione per organizzare il mega-raduno all'interno di un'area ad hoc ombreggiata completamente dedicata ai bulldog inglesi, che giungeranno da ogni parte del Nord e del Centro Italia per partecipare all'adunata "bullosa". Per l'occasione il gruppo, con la preziosa collaborazione di esperti del settore del Centro Cinofilo ENCI "Dog Heart" di Casorezzo, ha organizzato delle divertenti attività da praticare con i propri amici a quattro zampe, come dei divertenti mini percorsi di agility dog; i "bulli" più meritevoli e simpatici saranno premiati con dei gadget offerti dagli organizzatori. Ma, come dimostrato nelle 13 precedenti edizioni, il CBIL è nato anche e soprattutto per fare del bene: nel corso della manifestazione verrà attivata una raccolta fondi a favore di Brenda, una sfortunata bulldog inglese di poco più di 2 anni, abbandonata in una pensione dal proprio padrone che si era stancato di lei. I fondi raccolti grazie alla generosità dei partecipanti permetteranno di saldare il conto della pensione che se ne sta prendendo cura da quasi un anno, dando il via alle procedure per l'affidamento della sfortunata cagnolina a una famiglia che la possa amare per tutto il corso della sua vita, sotto il controllo delle guardie zoofile OIPA. Sono attese circa 400 persone e oltre 200 esemplari da tutto il Nord e il Centro Italia per una giornata che si annuncia divertente e appassionante per chi ama i cani e in generale gli amici a 4 zampe. Un evento aperto a tutti, grandi e piccini, per passare una giornata all'aria aperta e in compagnia di tanti esemplari di bulldog inglese e appassionati cinofili. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà comunque. Questo il link del gruppo CBIL: https://www.facebook.com/groups/BullidellaPorada/ Questo il link dell'evento ufficiale su Facebook: https://www.facebook.com/events/304096210028433/