"Buon compleanno Calvino!": il 14 e15 ottobre alla Cascina Cuccagna

Il festival itinerante Buon compleanno Calvino, omaggio in musica di Debora Mancini allo scrittore Italo Calvino, continua alla Cascina Cuccagna sabato 14 e domenica 15 ottobre.

Si inizia il 14 ottobre con Un giorno con Calvino, in compagnia di ospiti come Massimo Sabbatini e Stefano Sandrelli, tra dibattiti e percorsi affascinanti. E si continua il 15 ottobre con Fiabe italiane, focus sulla celebre raccolta di storie e racconti popolari curata da Calvino. Di seguito il programma della rassegna.

-Sabato 14 ottobre

ore 10

Leggio libero per tutti

Apertura con Debora Mancini

ore 10:30

Sostiene Calvino

Dibattito aperto a colazione con Debora Mancini, e Daniele Longo.

Ospiti giornalisti e blogger

ore 12

Degustazione sotto il sole giaguaro

Lettura in musica con degustazione

con Debora Mancini, Daniele Longo

ore 15:30

Merenda con Marcovaldo

con Debora Mancini, Daniele Longo

e il biologo Prof. Massimo Sabbatini

per adulti e bambini dai 6 anni

ore 18

Il castello dei destini incrociati

Un viaggio con Debora Mancini, Daniele Longoe Cristina Mariniello, esperta di Tarocchi

ore 20

Le cosmicomiche

con Debora Mancini, Daniele Longo

e Stefano Sandrelli, astrofisico INAF – OA di Brera

per tutti, e per ragazzi dai 14 anni

-Domenica 15 ottobre

ore 15 e ore 17

Fiabe italiane e laboratori

con Debora Mancini, Daniele Longo

e l'illustratrice Cristina Lanotte

per adulti e bambini dai 5 anni.