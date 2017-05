"Buon compleanno Planetario": dal 19 al 21 maggio osservazione del cielo e musica

Dal 19 al 21 maggio il Civico Planetario Ulrico Hoepli festeggia 87 anni con musica, incontri e osservazioni del cielo.

In programma: attività per bambini e ragazzi; conferenze su stelle, galassie e nebulose; e un concerto di sax e flauto. Per il programma completo della tre giorni: www.comune.milano.it.