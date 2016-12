Busted in concerto: il 18 marzo al Fabrique

Sabato 18 marzo i Busted saliranno sul palco del Fabrique.

La band pop rock inglese originaria di Southend-on-sea, Essex, si è formata nel 2000 e nei primi cinque anni di attività ha pubblicato Busted (2002) e A Present for Everyone (2003). Nel 2005 il gruppo si è sciolto per riunirsi soltanto nel 2013. Tra i riconoscimenti ricevuti si contano due Brit Awards e un Record of the Year nel 2004 per il singolo Thunderbirds Are Go.