"BustoFolk 2017": dal 14 al 17 settembre torna il "Festival Interceltico"

Da giovedì 14 a domenica 17 settembre la 16esima edizione di BustoFolk - Festival Interceltico invade il Museo del Tessile di Busto Arsizio (VA) con concerti, giochi, animazione per bambini e artigianato.

Al centro della manifestazione gli appuntamenti musicali, tra cui: il concerto di Skerryvore, premiata band scozzese; lo spettacolo di Seo Linn, gruppo che canta essenzialmente in gaelico; l'esibizione di Street Wings, formazione folk rock spagnola.

Tante anche le iniziative legate alla danza, quali: gli stage di tutti i livelli con gli insegnanti di Gens d’Ys; la grande festa di ballo irlandese prevista il 14 settembre, in apertura (ore 21); la performance dei ballerini Gens d’Ys.