BYBLOS 2.0 Mostra mercato

del libro antico e del novecento, stampa d'epoca e cartofilia

--------------------------

Torna la rassegna di Parco Esposizioni Novegro Milano per la gioia di tutti i bibliofili e collezionisti cartacei!

Immagine rinnovata e nuovi contenuti per l'edizione in arrivo a Settembre



Due giorni per ammirare e acquistare volumi antichi e da collezione, modernariato librario, stampe, grafiche d'autore… e molto altro!



▷In concomitanza con il grande mercato antiquario BROCANTAGE

▷Ingresso gratuito 0-6 anni | ridotto € 5 dai 6 ai 12

▷Biglietto ridotto scaricabile dal sito http://www.parcoesposizioninovegro.it/le-fiere-a-z/byblos/buono-sconto.html