C'è qualcosa di magico nell'aria… attività musicali per bimbi dai 6 ai 24 mesi nel periodo natalizio 27, 28 e 29 dicembre 2016 - ore 10 Primamusica Per bimbi accompagnati dalla mamma o dal papà. Una gradevole esposizione alla musica sin dalla più tenera età guidati da una voce dal vivo in un'atmosfera serena e gradevole. L'attività, condotta secondo i principi della music learning theory di E. Gordon, è consigliata per un armonioso sviluppo dei più piccoli. ... e per i più grandi: 27 dicembre 2016 - ore 11 Giochi di musica sotto l'albero (per bimbi di 3 anni) 28 dicembre 2016 - ore 11 Natale con Orso Beethoven e Topo Mozart (per bimbi di 4 e 5 anni) Prenotazione obbligatoria al link: Primamusica: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-per-bimbi-dai-6-ai-24-mesi-30310438337 …e per i più grandi https://www.eventbrite.it/e/biglietti-per-i-piu-grandi-30311921774