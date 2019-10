C'era una volta il muro di Berlino

Dall'8 al 15 novembre, a 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, una settimana di eventi alla Sala EX Fornace, in Alzaia Naviglio Pavese 16 a Milano.

Fra i tanti appuntamenti segnaliamo l'esposizione di foto e testimonianze di cittadini milanese presenti a Berlino nei giorni della caduta del muro.

Ingresso libero.

Per informazioni

3929200204