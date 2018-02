C'erano una volta tre grani

il Comune di Truccazzano e la multiutility Cogeser Energia organizzano una serata di presentazione della Denominazione Comunale di Origine del Comune di Truccazzano, assegnata a tre frumenti storici, serata che si svolgerà venerdì 9 febbraio alle ore 18 presso il Castello di Corneliano Bertario, frazione di Truccazzano.

I frumenti (Gentilrosso, Ardito e Mentana) sono stati individuati, attraverso una ricerca d'archivio finanziata da Cogeser, come tipici del territorio e rilevanti per la sua economia del passato.

Sono stati coltivati l'estate scorsa, se ne è ricavata della farina e con questa ristoratori e panificatori locali hanno sperimentato con successo la preparazione di vari prodotti da forno e di tagliatelle (che saranno in degustazione il 9 febbraio).

Un evento che si preannuncia interessante da diversi punti di vista: storico, economico, salutistico ed enogastronomico.

Senza dimenticare la splendida cornice del Castello di Corneliano.