"Quelle che pienamente... fanno cabaret" al Teatro Oscar di Milano: dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020

Cabaret al femminile con "Quelle che pienamente... fanno cabaret", con Ketty Capra, Cinzia Marseglia e Lucia Vasini, che ne è anche regista. Lo spettacolo riprende e omaggia la storia del cabaret, da Karl Valentin in poi, passando per Gaber e Jannacci e poi per il Derby.

L'appuntamento è al Teatro Oscar di via Lattanzio 58 per i giorni di venerdì 31 gennaio (ore 21), sabato 1 febbraio (ore 21) e domenica 2 febbraio (ore 16.30). I testi dello spettacolo sono di Giovanna Donini; l'assistenza alla regia è di Enzo Moccaldi.