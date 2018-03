I biglietti del derby: il 7 e 21 aprile caccia al tesoro a Parco Sempione

Play the City, in collaborazione con Dramatrà, X-Milan e WeGlint, vi aspetta a Milano​, per un evento senza precedenti. Un gioco urbano alla scoperta degli indizi e dei giochi che vi porteranno a scoprire non solo molte curiosità su Parco Sempione, ma soprattutto dove

sono finiti i biglietti del Derby​!

Cecilia, vincitrice dell’evento di Milano durante la Design Week 2017, ci ha confidato: “Giocare ai detective nella città che credevo di conoscere bene è stato un modo divertente per scoprire quanto poco la conoscessi!”.

Con indovinelli, puzzle ed enigmi da risolvere, i partecipanti dovranno dimostrarsi ottimi strateghi, osservatori e abili investigatori per

decriptare gli indizi sparsi per il parco ed aiutare Sara. Una gara a squadre, contro il tempo e contro gli avversari: un modo totalmente nuovo per scoprire i segreti di una città dal fascino ineguagliabile!

Non serve nient’altro che tanta voglia di scoprire, di giocare, delle scarpe comode e uno smartphone (a squadra) con connessione web attiva!

Durata​: circa 3 ore.

Prezzo speciale per l’aperitivo finale riservato agli iscritti.

Per ogni informazione consultate il sito dell’evento o scrivete a info@playthecity.it.