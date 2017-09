"Cacciallafesta": il 1° ottobre una caccia al tesoro per Milano con party finale in una location segreta

Domenica 1° ottobre in città torna Cacciallafesta, la caccia al tesoro di oltre cinque ore che permette di scoprire gioielli inaspettati e segreti di Milano.

400 partecipanti sotto i 35 anni, divisi in 90 squadre, potranno sfidarsi a colpi di indovinelli, performance e scatti fotografici per arrivare alla meta finale. Una festa esclusiva poi, li attenderà in un luogo che verrà rivelato solo alla fine della giornata.

Si inizierà con il brunch ospitato nei cortili del Museo Bagatti Valsecchi. Fino alle 18:30 poi, i diversi team saranno impegnati con i 50 quesiti della caccia al tesoro. Alle 19, nel luogo della festa conclusiva, si terrà anche la premiazione dei vincitori. In palio per questi ultimi 30 premi, tra pranzi e cene in locali stellati, abbonamenti a musei e teatri, libri d'arte, ingressi omaggio per parchi divertimento, abbonamenti in palestra e buoni per degustazioni di vino.

Iscrizioni fino a venerdì 22 settembre (ore 21), salvo esaurimento posti anticipato. Ritrovo per l'inizio della caccia al tesoro, obbligatorio per tutte le squadre, alle 11:30 del giorno 1° ottobre 2017 in via Gesù 5.