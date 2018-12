'Cadenza 15 years anniversary': Luciano & Friends

Magazzini Generali Venerdì 14 Dicembre Presenta Candenza 15 Years Anniversary Venerdì 14 Dicembre i Magazzini Generali di Milano ospitano il quarto evento clubbing con il party-anniversario della Candeza records di e con: Luciano Luciano (Cadenza) Acclamato come uno dei massimi esponenti della scena musicale elettronica globale, Il sound di Luciano è inconfondibile, caratterizzato da una originale combinazione tra sonorità techno e ritmi latini che lo hanno portato alla ribalta in patria, ma anche in Europa. Dopo alcuni dischi di grande successo e dopo aver fondato una sua etichetta, il noto dj ha firmato delle partnership con i club più importanti delle spiagge spagnole. Con la data del prossimo 14 Dicembre i Magazzini Generali si esauriscono per questo 2018 gli eventi clubbing che ripartirannoa gennaio Con Luciano si esibiranno ai Magazzini Generali: Michel Cleis, Lino Pugliese b2b gAs