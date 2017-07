I "caffé di Bebeez", rischio Trump per le imprese

Si terrà domani giovedì 20 luglio l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva de “I caffé di BeBeez“, incontri della mattina per fare colazione insieme e discutere con ospiti di standing di temi di interesse per i nostri lettori.



Si tratta di un’occasione unica di aggiornamento professionale e networking.



Al caffé di domani, offerto da Kroll, si parlerà di



“Gli Usa come nuovo fulcro del rischio geopolitico mondiale.

Che cosa significa per le imprese l’era Trump e quali sono i temi più caldi da tenere sotto controllo per fare business”



Interviene

Laris Gaiser, membro dell’ITSTIME (Italian Team for Security, Terroristic Issues & Managing Emergencies) presso l’Università Cattolica di Milano in qualità di esperto d’intelligence economica. Dal 2009 insegna relazioni internazionali presso l’Università della Georgia (Usa) dove ricopre il ruolo di senior fellow all’istituto Globis.

Insegna relazioni del Mediterraneo e geoeconomia presso l’Accademia Diplomatica di Vienna.



Il caffé si terrà in via Bigli 2 a Milano

presso la sala conferenze di N-C Art Advisory

dalle 8.00 alle 9.30 (caffé dalle 8.00 alle 8.30 e chiacchierata dalle 8.30 alle 9.30).



I posti sono limitati. Si prega di prenotarsi, inviando una mail all’indirizzo info@bebeez.it

oppure registrandosi online qui

https://bebeez.it/2017/07/19/al-caffe-di-bebeez-domani-si-parla-di-rischio-trump-per-le-imprese/