Cage The Elephant in concerto: il 31 gennaio al Fabrique

Il 31 gennaio al Fabrique è in programma il concerto di Cage The Elephant.

Nati nel 2005 nel Kentucky (Stati Uniti) sotto il nome di Perfect Confusion, i Cage The Elephant pubblicano il loro album di debutto, uscito omonimo, nel 2008. Nel 2013 esce il loro terzo lavoro Melophobia, preceduto dal singolo Come a Little Closer.

Tra le band che influenzano il suono alternative e indie dei Cage: i Beatles, i Ramones, i Led Zeppelin, Chuck Berry, i Rolling Stones, i Nirvana e i Pixies.