Milano moda uomo 2019: il calendario delle sfilate dell'11, 12, 13 e 14 gennaio

Milano Moda Uomo torna in città da venerdì 11 a lunedì 14 gennaio 2019.

Eventi, manifestazioni ed incontri animeranno la capitale della moda per 4 giorni: presentazioni tra brand emergenti, marchi affermati a livello nazionale e internazionale.

Il calendario delle sfilate di venerdì 11 gennaio 2019

20:30 Ermenegildo Zegna

Piazza Duca D'aosta, 1

22:30 Evento Cnmi - Elevator To The Future

Via Tortona, 54

Il calendario degli eventi di sabato 12 gennaio 2019

09:00/14:00 Jimmy Choo

Via Manzoni, 7

10:00 M1992 * Supported By Cnmi E Cnmi Fashion Trust

Piazza Della Repubblica, 17

10:00/18:00 Brunello Cucinelli

Via Morimondo, 23

10:00/18:00 Church's

Via Delle Erbe, 2/A

10:00/18:00 Kiton

Via Pontaccio, 21

10:30/14:30 Giuseppe Zanotti

Via Montenapoleone, 18

11:00 Frankie Morello *

Piazza Affari, 1

11:00/18:00 Brioni

Galleria Passarella, 1

12:00 Magliano Supported By Cnmi

Via Tortona, 54

12:00/15:00 Ih Nom Uh Nit

Via Cesare Correnti 11

14:00/18:00 Andrea Pompilio

Via Procaccini, 11

15:00 Marni

Via Ventura, 14

16:00 Neil Barrett

Via Ceresio, 7

17:00 Les Hommes

Via E. Besana, 12

18:00 Versace

Via Savona, 56

19:00 Marcelo Burlon County Of Milan

Via Giacomo Watt, 15

20:00 Billionaire

Via Senato, 10

Il calendario delle sfilate di domenica 13 gennaio 2019

10:00 Bed J.W. Ford Supported By Cnmi

Via Tortona, 54

10:00/16:00 Eleventy

Corso Venezia, 14

10:30/17:30 Orciani

Via Della Spiga, 15 - 3° Piano

11:00 John Richmond

Via Vigevano, 18

11:00/14:00 Danilo Paura Supported By Cnmi

Piazza Cesare Beccaria, 8

12:00 Msgm

Via Calabiana, 6

13:00/17:00 Santoni

Via Silvio Pellico, 6

14:00 Sunnei *

Location See On Invitation

14:00/17:00 Etro

Via Montenapoleone, 5

14:00/18:00 Barbanera Supported By Cnmi

Via Cesare Cesariano, 14

14:00/18:00 Larusmiani

Via Verri, 10 Angolo Via Montenapoleone

14:30/17:30 Tod's

Via Mozart, 12

15:00 Daks

Piazza Vetra, 7

16:00 Miaoran Supported By Cnmi

Via Tortona, 54

18:00 Prada

Via Lorenzini, 14

19:00 United Standard

Supported By Cnmi E Cnmi Fashion Trust

Via Priv. G.Scalarini, 10

20:00 Dsquared2

Via Orobia, 15

Il calendario delle sfilate di lunedì 14 gennaio 2019

10:00 N°21

Via Archimede, 26

11:00 Pal Zileri

Via San Paolo, 10

12:00 Emporio Armani

Via Bergognone, 59

14:00 Fendi

Via Solari, 35

15:00 Isabel Benenato

Via Tortona, 54

16:00 Spyder *

Via Tortona, 58

17:00 Sartorial Monk

Via Tortona, 54

18:00 Numero 00

Via Clerici, 10

21:00 Evento Gucci

Via Mecenate, 77

Calendario delle sfilate su invito

Dal 11/01 Al 14/01 Artioli

Via Bigli, 15

349 3853086 - 0331 841061

Dal 11/01 Al 14/01 Canali

Via M. Bongiorno, 13 - 8° Piano

02 6367181

Dal 11/01 Al 14/01 Cividini

Via Spartaco, 27

02 5462499

Dal 11/01 Al 14/01 Dondup

Corso Buenos Aires, 54

02 27723203

Dal 12/01 Al 14/01 Missoni

Via Solferino, 9

02 8545821

Dal 11/01 Al 14/01 Moreschi

Piazza San Carlo, 2

02 76280667

Dal 11/01 Al 14/01 Mr & Mrs Italy

Via Montenapoleone, 8

342 6931157

12/01 Ralph Lauren Purple Label

Via San Barnaba, 27

14/01 Woolrich

Via Elia Lombardini, 18

02 2046824