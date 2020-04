Call for artists | L'arca di noè

“Partirà / La nave partirà / Dove arriverà / Questo non si sa / Sarà come l'arca di Noè / Il cane il gatto io / E te”



Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti e le avversità sono crescenti. Cambiare rotta è un dovere per il nostro futuro e per quello di tutti gli esseri viventi sul nostro bellissimo pianeta.



La recente situazione sanitaria mondiale ci ha dimostrato che ognuno di noi da solo può fare poco, ma insieme possiamo davvero cambiare la sorte.



Ed è nei momenti di crisi che la capacità dell’artista di suggerire domande e percepire il mondo, diventa fondamentale.



La mostra collettiva che proponiamo è un gioco, ma anche una riflessione: quale animale salveresti? Di quale essere vivente non puoi proprio fare a meno?



Come associazione culturale che si occupa di arte contemporanea, organizzeremo un mostra collettiva!



Inizieremo con un’esposizione virtuale, poi, quando riapriremo, le opere verranno esposte al vero nella nostra house gallery: è molto importante che l’arte e la bellezza continuino a circolare anche nei momenti critici.



PER LE SELEZIONI:

 Candidarsi tramite il form sul nostro sito alla pagina dedicata “L’Arca di Noè”, inviando

o 1 immagine della sua opera con tutte le specifiche (titolo, anno, tecnica e dimensione)

o una breve biografia (max. 10 righe) con CV artistico

o i propri contatti (nome, cognome, mail e telefono) per essere ricontattati in caso di selezione

 Le tecniche possono essere di pittura, disegno, tecnica mista, scultura (no foto del proprio animale)

 Le opere dovranno essere munite di aggancio e dimensioni massime 100x100 cm

 Sarà nostra premura ricontattare gli artisti selezionati nel più breve tempo possibile

 Un'ulteriore selezione verrà fatta su votazione: tutti gli artisti da noi selezionati parteciperanno alla mostra virtuale, ma solo 15, scelti tramite votazione sul sito web della mostra, esporranno nella nostra house gallery. Le votazioni inizieranno il 26 aprile (data di chiusura appena possibile).



TEMPISTICHE:

- Le candidature CHIUDONO DOMENICA 19 APRILE

- Le opere selezionate verranno ESPOSTE ON LINE da DOMENICA 26 APRILE



BANDO COMPLETO SUL NOSTRO SITO:

www.exfabbricdellebambole.jimdo.com/l-arca-di-noè/



exfabbricadellebambole

House Gallery

via Arimondi, 1 – 20155 Milano (cit. Bonora-Menta) zona Piazza Firenze



Contatti:

377.1902076 | 320.0834484

exfabbricadellebambole@exfabbricadellebambole.com

www.exfabbricadellebambole.com

