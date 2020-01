Calze della befana ai senzatetto - Oggi in stazione centrale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Distribuzione delle "calze della Befana" alle persone senza dimora organizzata stamattina da Progetto Arca Onlus nel piazzale della Stazione Centrale di Milano. Le calze, nuove e calde, sono in tutto 500, sia da donna sia da uomo, di diverse misure, contenenti un dolce assortimento (cioccolato, caramelle, biscottini). Le calze saranno distribuite dai volontari anche durante la serata con l'Unità di Strada. I volontari hanno anche distribuito panettone e tè caldo. Un piccolo gesto per dimostrare vicinanza e calore a chi vive in uno stato di emarginazione e senza riparo.