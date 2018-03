Cam.Tv, parte la grande campagna di crowdfunding: la festa a Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Verrà presentata sabato sera a Milano la raccolta in crowdfunding di CAM.TV, la prima piattaforma di condivisione delle proprie conoscenze e professionalità. Sviluppata e promossa su www.cam.tv è aperta fin da subito per gli Early Founders e a partire dalle ore 19.00 di sabato 24 marzo tutti potranno contribuire direttamente al progetto tramite la piattaforma Eppela. La campagna ha l’ambizione di diventare la più grande raccolta di Crowdfunding shared base mai presentata in Italia. L’obiettivo del progetto è quello di creare una Social Company: un modello unico, democratico e rivoluzionario per dare vita ad un mondo dove le competenze diventano denaro.

Tra i traguardi da raggiungere: raccogliere sul proprio sito da un minimo di 500.000 euro ad un massimo di 3.000.000 (da aggiungere alle somme provenienti da Eppela). CAM.TV è nata nel 2017, dalla visione di un gruppo di imprenditori specialisti nei settori Informatico, Digitale e della Comunicazione e si presenta come un vero e proprio “Marketplace” del sapere. Attraverso la piattaforma, gli utenti (Camers) hanno la possibilità di monetizzare le proprie competenze offrendole alla community sotto forma di consulenza live, con libero accesso a collegamenti video con ogni genere di contenuto (immagini, e-book, files, dispense, library audiovisive o fotografiche ecc.). A sviluppare la comunicazione del progetto, Alessandro Brunello, Founder & Head of Marketing and Communication di CAM.TV. Con un forte background nell’ambito della comunicazione, dell’adv e dell’entertainment, Brunello è una delle figure di riferimento in Italia per lo sviluppo di modelli innovativi di Fundraising e Crowdfunding. Un vero e proprio innovatore del settore e sostenitore della Sharing Economy. "La quarta rivoluzione industriale è arrivata più velocemente di quanto gli economisti si aspettassero. I professionisti si delocalizzano velocemente e le nostre competenze diventano le merci più preziose, insieme alla capacità di monetizzarle in proprio sul mercato.

Crescono i numeri dell'infoprodotto in maniera esponenziale ed ogni giorno milioni di persone si affacciano al web con lo scopo di imparare e mettere subito a reddito una nuova conoscenza. In uno scenario Social dove hanno molto spazio contenuti di scarso livello, credo che nuove piattaforme dedicate alla compravendita di contenuti potranno svilupparsi come alternativa ad input gratuiti ma meno interessanti. Per questi motivi ho accettato la proposta di occuparmi del Marketing e della Comunicazione di Cam.TV, progetto che nasce per implementare un vero e proprio Marketplace della conoscenza e delle passioni." Con l’evento del 24 marzo si propone grazie, alla più grande campagna di Crowdfunding mai presentata in Italia, di rafforzare il network di CAM.TV, un network di valore, dove la conoscenza diventa denaro e tutti gli iscritti sono protagonisti, si sostengono a vicenda e possono diventare parte integrante di un efficace modello di Sharing Economy.

L'evento si terrà 24 marzo presso FIFTYFIVE Milano (Via Piero della Francesca 55/A).



Si tratta di un'occasione molto importante che coinvolgerà non solo professionisti del settore ma anche figure di spicco del mondo dell'entertainment.



Qui sotto tutti i dettagli:



LO SHOW

Come saprete, grandi artisti sono Founders di Cam.TV.

Grazie alla loro disponibilità e voglia di condividere quest'appartenenza con Te e con tutti gli altri Founders possiamo annunciare un grande spettacolo:



STEFANO CHIODAROLI

Da Zelig, Colorado Cafè, Belli Dentro Italia 1, uno dei comici più amati di sempre ci regalerà uno spettacolo di grande CABARET



KIRA

Ha fatto emozionare milioni di telespettatori e i giudici di Italia's Got Talent. Direttamente dal podio del famoso Talent Show e dal suo tour mondiale, ci farà vivere le sue magnifiche atmosfere al limite della forza di gravità.



NATURAL FORCE

La Break Dance crew più apprezzata del momento ci stupirà con numeri d'alta scuola al limite dell'incredibile. Direttamente da XFactor un'iniezione di energia positiva.



LILLY MALLOCI - YAMA DANCE

Sulla vetta della FLOOR DANCE e dell' HOUSE DANCE una delle migliori ballerine di sempre che ha realizzato con gli allievi della sua scuola una sorpresa per Cam.TV



ROCK'N ROLL CIRCUS EXPERIENCE

Danysol, Lino Gitto, Walzer, Kumi, Lorenzo Corti, Giovanni Pinizzotto, Gianluca De Rubertis.

Il fantastico Happening Rock che ha fatto innamorare Milano ci farà attraversare i più grandi autori interpretati da musicisti straordinari provenienti dalle più apprezzate formazioni Rock.