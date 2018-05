IL CAMBIAMENTO D’EPOCA, I CATTOLICI E LA POLITICA. DALLA FRAMMENTAZIONE ALLA TENSIONE UNITARIA

SABATO 26 MAGGIO, alle ore 15,30, nella Sala teatro di Via Monte Peralba 15 a Milano (metro gialla fermata Rogoredo), si incontrano personalità cattoliche impegnate a vario titolo (dai media alle associazioni all’impegno politico diretto) che mettono in comune il proprio giudizio sulla situazione culturale in cui siamo, sull’evento significativo delle ultime elezioni, sulle proprie prospettive di lavoro. Come spinta dell’iniziativa, c'è la consapevolezza di avere molte convinzioni comuni.

Il titolo di questa Tavola Rotonda "Il cambiamento d’epoca, i cattolici e la politica.Dalla frammentazione alla tensione unitaria" vuole essere un’ipotesi di lavoro, che esprime il desiderio portatore di un futuro lavoro comune.

Milano, 22/05/2018