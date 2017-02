Cameriste Ambrosiane: il 5 marzo alla Palazzina Liberty

Domenica 5 marzo le Cameriste Ambrosiane suoneranno alla Palazzina Liberty di Largo Marinai d'Italia.

Lo spettacolo Intorno alla vita e alle opere di Louise Farrenc è promosso in collaborazione con L'altra metà della musica, dell'Associazione Mont Rose de la Vda. La conversatrice sul palco per questa data sarà Pinuccia Carrer.

Quello delle Cameriste Ambrosiane, attive dal 2010, è un ensemble di archi estensibile fino a 15 componenti. La formazione ha come scopo primario quello della divulgazione musicale; proprio per questo Le Cameriste prediligono la forma delle conversazioni-concerto per le proprie esibizioni.