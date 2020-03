La popstar Camila Cabello per la prima volta in Italia: il concerto a Milano

Mercoledì 24 giugno al Mediolanum Forum di Assago arriva in concerto la star internazionale Camila Cabello. La cantautrice di origini cubane, più volte nominata ai Grammy Awards, ha infatti annunciato le date europee del suo The Romance Tour, che partirà a maggio del prossimo anno. La popstar farà tappa per la prima volta in Italia il 24 giugno, proprio a Milano.

La carriera

Ex componente del gruppo musicale Fifth Harmony, Camila Cabello ha raggiunto la notorietà nel 2012 in seguito alla partecipazione alla seconda stagione del noto talent show The X Factor USA. Lascia il gruppo nel 2016, per lanciare nel 2018 Camila, il suo primo album da solista. Nel 2019 ha pubblicato il suo secondo album, Romance.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto on-line.