Caminetto poetico: con Loredana Moreni e Giuseppe Leccardi

Gli amici della Cascina Linterno in collaborazione con la Fondazione Amici di Ron e con il Patrocinio del Municipio 7 di Milano presentano due libri con la presenza degli autori con la formula “Caminetto Poetico” : l'appuntamento è per sabato 23 marzo alle ore 16.30 nella storica Chiesetta di Cascina Linterno (Via Fratelli Zoia, 194 – Parco delle Cave – Milano): ospiti Loredana Moreni e Giuseppe Leccardi.



Loredana Moreni nasce a Brescia, negli anni 50 ma è residente a Milano da sempre.

La scrittura e l'arte sono state due passioni che non ha mai abbandonato e che l’hanno portata a

partecipare a diversi concorsi di poesie e racconti.

La sua passione per lo scrivere raggiunge il culmine con la pubblicazione di "Racconti di luce amore e destino" cinque brevi racconti che pongono, al centro delle narrazioni, l'amore nel significato più autentico e puro.



Giuseppe Leccardi nasce in un vivace centro rurale della “Bassa” lodigiana, ma da cinquant’anni vive a Milano. Appassionato di letteratura e poesia, scrive dall’età adolescenziale ma solo da pochi anni ha estratto dal cassetto i suoi scritti ed ha pubblicato tre raccolte di versi: “Diario poetico” nel 2010, “Oltre ogni ragionevole incertezza” nel 2011 e “Settantadue” nel 2018.

Ha partecipato e vinto diversi concorsi di poesia, in particolare nel 2018 vince il “Premio della critica” al concorso internazionale di Arti Letterarie “Thesaurus La Brunella” di Aulla per la sezione poesia edita.



La cornice che ospiterà l’incontro è unica nel suo genere: Cascina Linterno è un monumento storico tutelato dal Ministero dei Beni Culturali, che la tradizione indica come dimora agreste di Francesco Petrarca che qui amava rifugiarsi per sfuggire alla già allora caotica vita milanese.



I posti sono limitati, è dunque indispensabile prenotarsi, scrivendo ad amicidiron.pro@gmail.com oppure telefonando al numero 347-3433159 e chiedere di Laura Romanoni (responsabile segreteria)