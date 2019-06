Un campus estivo in mezzo alla natura per bambini a Monza

A Monza, per i genitori che non hanno ancora organizzato il mese di luglio per i loro bambini, ecco la proposta dei Missionari del PIME: un campus nella natura per giocare e scoprire insieme il valore della diversità’ nella casa-mondo. Il progetto è rivolto a bambini e bambine di Monza e dintorni, che abbiano frequentato quest’anno dalla prima elementare alla prima media.

Il campus

Il campus si terrà nello splendido giardino del Seminario PIME a Monza e nell’adiacente Parco di Villa Reale, dall’ 8 al 12 Luglio e dal 15 al 19 luglio, con la possibilità di frequentare il pre e/o il post campus.

“Saranno giornate intense e appassionanti dedicate alla scoperta di ciò che di bello e diverso c’è attorno a noi - spiega Ilaria Mantegazza, 36 anni, formatrice e referente dell'Ufficio Educazione Mondialità del Pime - attraverso giochi, laboratori, musica e condivisione, gli educatori del PIME accompagneranno i ragazzi in un viaggio fra le diverse culture del pianeta senza dimenticare la giusta dose di divertimento”.

Programma

Orari e attività:

· 8:30-9 ingresso, con opzione pre-campus 8.00-8.30

· 9-10 giochi aggregativi di risveglio energetico

· 10-12 Laboratorio. A rotazione durante la settimana si alterneranno laboratori con esperti di musica, capoeira, circo, arti figurative, body percussion.

· 12:30-13:30 Pranzo (possibilità del servizio mensa)

· 13:30-14 Gioco libero ed eventuale spazio per lo svolgimento autonomo dei compiti scolastici

· 14:30-16:30 Tornei e giochi all'aperto, possibili gite in bici o al parco

· 16:30-17 Uscita, con opzione post-campus 17-17.30