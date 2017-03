"Cancun": dal 4 al 9 aprile al Teatro San Babila

Dal 4 al 9 aprile al Teatro San Babila va in scena Cancun, di Jordi Galceràn, regia di Marco Mattolini, con Pamela Villoresi, Blas Roca Rey, Giancarlo Ratti, Nicoletta Della Corte.

Due coppie decidono di celebrare vent'anni di amicizia con un viaggio a Cancun. Tutto procede per il meglio finché l'ebbrezza dei festeggiamenti non porta i quattro personaggi a confessare desideri che sarebbe stato meglio tacere. Il passato sarebbe potuto andare diversamente, ma forse non è troppo tardi per cambiare il presente...