Candybag live @ Cascina Martesana

Vincenzo Adduci & a(mici)



Il palco è situato in un salotto a cielo aperto con aree relax, divani e amache, griglie e tavolate coperte.



Portate e grigliate ciò che volete!



Vincenzo Adduci è un cantautore nato e cresciuto a Napoli, recentemente trasferito a Milano dopo una sosta durata qualche anno a Bologna per completare gli studi universitari.



Autore da sempre, pubblica solo recentemente la sua prima raccolta di canzoni con lo pseudonimo Candybag, in linea con la definizione che dà di sé e della sua attività: "venditore di caramelle per le orecchie" (non le offre perché altrimenti non potrebbero essere accettate dagli sconosciuti).



ASCOLTA:



-Album in streaming da youtube:

http://bit.ly/1S1fcHv



-Live:



https://goo.gl/I44IFc

http://bit.ly/29TfVgp

https://goo.gl/gCljgL



Ingresso riservato ai soci* (tessera da 5€ o 10€)



* Per info: http://www.cascinamartesana.com/