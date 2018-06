"Le Cannibale Closing Party": l'8 giugno al Plastic

Venerdì 8 giugno al Plastic si festeggia con Le Cannibale Closing Party, la serata che chiude la stagione musicale del locale, durata per 9 mesi.

I suoni delle notti del club milanese verranno risprosti in occasione di quest'ultimo grande party. In consolle: Uabos (Bordello a Parigi), Tamati (Le Cannibale) e Palomar (Le Cannibale). In esposizione The Naked Truth, mostra personale di Christian Boaro. "Immergetevi nel vortice di luci del Plastic e rendete la vostra ultima notte degna di essere ricordata per tutta l'estate", scrivono gli organizzatori. Per accedere: lecannibale.it/get-on-the-list.