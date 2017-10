Mercoledì 11 ottobre "Cannoli all you can eat"

Dopo il gelato è il turno del cannolo. La gelateria Tasta lancia l'iniziativa proponendo la formula all you can eat per il tipico dolce siciliano.



L'appuntamento è per mercoledì 11 ottobre nel locale di corso Garibaldi 111, dove - comprando un ticket da 7 euro - i clienti potranno gustare tutti i cannoli che vorranno per una giornata che si preannuncia decisamente golosa.

L'evento andrà in scena dalle 12 alle 23. "Avrete l'opportunità - promette Tasta ai propri clienti - di gustare la straordinaria bontà delle scorze in versione catanese o palermitana farcite con ricotta di pecora siciliana o con le nostre creme senza limiti di quantità".